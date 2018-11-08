Как коммунисты проиграли свою победу на губернаторских выборах в Приморье

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Непризнанный победитель выборов губернатора Приморского края – бывший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко все-таки будет участвовать в новой кампании, но уже как самовыдвиженец. Это решение позволит ему сохранить лицо перед избирателями и местными элитами, сделавшими ставку на кандидата «против Москвы», но подпортит репутацию компартии, отказавшейся бороться до конца за победу своего кандидата. Но неочевидно, что удар будет сильным: КПРФ и ее кандидаты были и, по всей видимости, останутся главным вариантом протестного голосования.

О решении идти на новые выборы как самовыдвиженец Ищенко заявил спустя несколько дней после того, как конференция Приморского отделения КПРФ отказалась выдвинуть его кандидатуру на выборы 16 декабря, ссылаясь на высокую вероятность непрохождения им муниципального фильтра. Как самовыдвиженцу ему нужно будет собрать не только 147 подписей местных депутатов, но и 8000 подписей жителей края в поддержку выдвижения. Новые выборы были объявлены после того, как результаты сентябрьских выборов были признаны недействительными из-за массовых нарушений. Ищенко тогда говорил об украденной победе: по предварительным подсчетам, публиковавшимся на сайте ЦИК, во втором туре он опережал своего конкурента, единоросса Андрея Тарасенко. Краевой суд отказался признать его победителем, решение обжаловано в Верховном суде, но дата рассмотрения апелляции пока не назначена.