Ротация вместо выборов

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Неудачи кандидатов власти на последних выборах ускорили темпы ротации губернаторов. Власть стремится сменить непопулярных руководителей, не дожидаясь новых провалов. Первыми пошли в расход губернаторы, срок полномочий которых скоро закончится, но не исключено, что под кампанию могут попасть и избранные недавно, но уже проваливающие работу главы регионов.

Поражение во втором туре сентябрьских выборов сказалось не только на судьбе проигравших губернаторов. С тех пор еще четверо глав регионов подали в отставку «по собственному желанию», и, похоже, впереди новые отставки: в 2019 г. истекает срок полномочий у 12 губернаторов.