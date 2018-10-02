Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: Ротация вместо выборов
Ротация вместо выборов
Ранний старт кампании губернаторских отставок обречен восприниматься как реакция на неудачные выборы 2018 г.
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Неудачи кандидатов власти на последних выборах ускорили темпы ротации губернаторов. Власть стремится сменить непопулярных руководителей, не дожидаясь новых провалов. Первыми пошли в расход губернаторы, срок полномочий которых скоро закончится, но не исключено, что под кампанию могут попасть и избранные недавно, но уже проваливающие работу главы регионов.
Поражение во втором туре сентябрьских выборов сказалось не только на судьбе проигравших губернаторов. С тех пор еще четверо глав регионов подали в отставку «по собственному желанию», и, похоже, впереди новые отставки: в 2019 г. истекает срок полномочий у 12 губернаторов.
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