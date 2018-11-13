Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Куда пойдет управляемая партийность

Куда пойдет управляемая партийность

Политолог Александр Кынев о том, как падение рейтингов партии власти может повлиять на электоральную политику государства
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Обсуждение дальнейшей судьбы партийной системы, возможных новых слияний и поглощений вновь становится одной из основных тем политической жизни. Причина понятна – электоральные проблемы власти при напоминающей творение таксидермиста партийной системе, где все не совсем то, чем кажется. Нормальные партии должны выражать и представлять интересы избирателей, наши «партии» скорее призваны утилизировать раздражение и недовольство граждан, причем многие граждане это все более отчетливо осознают.

К сожалению, речь не идет о появлении живых партий, объединяющих граждан. Для этого нужна готовность власти принимать и регистрировать структуры, которые граждане создают. Но ее нет и не будет до тех пор, пока у власти будет надежда, что с избирателей хватит и муляжей. И только если возникнет ощущение тупика, возможны системные изменения — но никак не раньше. Есть еще шанс на добровольное самореформирование как акт доброй воли, но российская политика — не о том, как должно быть правильно для общественного развития. Она о том, как должно быть самой власти выгодно. Поэтому сейчас вся дискуссия о будущем партийной системы, по сути, сводится к вопросу, какое следующее партийно-политическое чучело изготовят отечественные политические таксидермисты: новых левых или правых популистов, новых либералов или чего-то еще.

Скорых перемен ждать не стоит. Cистема устроена крайне инерционно и до последнего будет пытаться держаться за статус-кво. Казалось бы, очевидное по итогам выборов 9 сентября усиление протестных настроений в стране, которое выразилось в крайне неприятных для партии власти результатах выборов, должно привести к определенным изменениям политики в отношении партий, выборов и избирательной системы. Но в логике власти это только технологические ошибки, и они будут исправлены: кто-то должен ответить за провал. В числе явных жертв технологи-неудачники, губернаторы – потенциальные участники следующих выборов, которых начинают менять заранее даже там, где в этом не было необходимости. Власть будет форсировать обновление губернаторского корпуса и самой партии власти (при этом неспособность соблюсти разумные грани может принести больше вреда, чем пользы), применяя различные технологии ослабления системной оппозиции (яркий пример – дискредитация КПРФ, не ставшей выдвигать кандидата на новых выборах губернатора в Приморье). И только если и в результате выборов 2019 г. выяснится, что технологические меры не помогают и риски выживания политической системы растут, дело может всерьез дойти до обсуждения более жестких и системных решений.

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