Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4696 от 15.11.2018 под заголовком: Самообложение совести

Как собрать 26 млн рублей за 4 дня

Помощь активистам, независимым СМИ и НКО — это своего рода самообложение совести
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Успешный – и стремительный – сбор средств на выплату штрафа журналу The New Times показал высокий уровень солидарности граждан, для которых борьба с несправедливостью государства оказывается важнее политических и личных расхождений с пострадавшими от власти. Содействие конкретным людям и организациям в современной России стало добровольным налогом для многих россиян, их личным вкладом в борьбу с произволом бюрократии.

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