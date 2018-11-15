Статья опубликована в № 4696 от 15.11.2018 под заголовком: Самообложение совести
Как собрать 26 млн рублей за 4 дня
Помощь активистам, независимым СМИ и НКО — это своего рода самообложение совести
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Ведомости
Успешный – и стремительный – сбор средств на выплату штрафа журналу The New Times показал высокий уровень солидарности граждан, для которых борьба с несправедливостью государства оказывается важнее политических и личных расхождений с пострадавшими от власти. Содействие конкретным людям и организациям в современной России стало добровольным налогом для многих россиян, их личным вкладом в борьбу с произволом бюрократии.
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