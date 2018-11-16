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Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Заплатим, но не изменимся

Что меняет решение ЕСПЧ по делу об арестах Навального

России проще продолжать платить штрафы за задержания на митингах, чем смягчить законодательство
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Решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердило политический характер арестов Алексея Навального и отметило неадекватность современного отечественного законодательства о массовых акциях в целом. Это важнейшее решение не только для самого политика, но и в перспективе – для всех, кто, выходя на митинг, дежурно рискует быть за это наказанным. Россия готова платить компенсации, но едва ли готова отказаться от практик разгона фактически любых протестных акций и тем более системно менять репрессивное законодательство.

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