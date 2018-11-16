Когда идеология возвращается

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Евгений Разумный / Ведомости

Потребность в идеологии резко возрастает в условиях социальной турбулентности и политической волатильности. Казалось бы, к нам это сейчас прямо не относится: власть крепка и реакции ее быстры. Бойцы идеологического фронта полны мужества. Минобороны начинает яростный поход против фальсификаций истории, а героическое прошлое теперь будут славить даже в аэропортах. Однако фокус-группы и опросы уже регистрируют каскадные изменения в отношении к «стабильности» и «консерватизму», в том числе в идейно-политической сфере. С пониманием этих новых запросов власть уже опаздывает. Опять придется «заливать», но в условиях, когда с деньгами и так беда.

Инстанция и формат

Как может не хватать идеологии, когда ее и так избыток? Точно так же, как с нашими недавними иллюзиями по поводу деидеологизации. Казалось, что идеологии нет просто потому, что ее не стало там, где мы привыкли ее видеть, – среди атрибутов государства, с его секретарями по идеологии, идеологическими отделами ЦК и партполитпросветом. Зато сейчас мы видим, какой силой промывания мозгов обладает теневая, «проникающая» идеология, работающая тихими спецоперациями: меня там не было.

Но есть и обратная связь. Запрос на перемены и ощущение предстоящих изменений порождают потребность в более внятных форматах идеологического, с формулировками базовых целей, ценностей и принципов, но уже не в интересах грандиозного государства-нарцисса. В значительной и постоянно растущей части общества уже есть реальная потребность разобраться в том, что это было, куда все идет и чем может кончиться при тех или иных вариантах сохранения или изменения курса.