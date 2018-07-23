Цивилизационный выбор: империя духа

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«Богатство народом» – тоже своего рода природное достояние Евгений Разумный / Ведомости

Сырьевая модель, превращающая социум в еще один вид эксплуатируемого ресурса, вовсе не обязательно формируется наличием одного фактора – изобилием природных богатств. Срабатывает комплекс условий, начиная с кочевых традиций организации социальных отношений и власти и заканчивая таким особенным ресурсом, как «богатство народом» – тоже своего рода природным достоянием. Идея проста: «У нас людей, что нефти».

Это не означает тотального демографического изобилия и не отрицает того, что и здесь возможен дефицит народонаселения, особенно при неравномерной плотности в соотношении демографии и географии. В нашей истории нередко воевали именно «за людей» как за своего рода «людские недра», а не просто за территории. Но это все же нечто совсем иное, чем история, в которой люди борются за себя и для себя, за право и возможность самим создавать удобное им государство, режим политики и власти. То, что получилось в России, отражено в сугубо отечественном градостроительном термине «жителЯ» (с ударением на последнем слоге). И это еще по-доброму...