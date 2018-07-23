Цивилизационный выбор: империя духа
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сырьевая модель, превращающая социум в еще один вид эксплуатируемого ресурса, вовсе не обязательно формируется наличием одного фактора – изобилием природных богатств. Срабатывает комплекс условий, начиная с кочевых традиций организации социальных отношений и власти и заканчивая таким особенным ресурсом, как «богатство народом» – тоже своего рода природным достоянием. Идея проста: «У нас людей, что нефти».
Это не означает тотального демографического изобилия и не отрицает того, что и здесь возможен дефицит народонаселения, особенно при неравномерной плотности в соотношении демографии и географии. В нашей истории нередко воевали именно «за людей» как за своего рода «людские недра», а не просто за территории. Но это все же нечто совсем иное, чем история, в которой люди борются за себя и для себя, за право и возможность самим создавать удобное им государство, режим политики и власти. То, что получилось в России, отражено в сугубо отечественном градостроительном термине «жителЯ» (с ударением на последнем слоге). И это еще по-доброму...
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}