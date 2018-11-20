Спортивная карьера как отягчающее или смягчающее обстоятельство
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Одними из основополагающих принципов права являются справедливость и равенство всех перед законом. Однако на практике нередки случаи, когда отдельным категориям граждан, особенно если они персоны медийные, удается уйти от ответственности или избежать строгого наказания, которое в аналогичном случае очевидно понес бы обычный, среднестатистический россиянин.
К числу таких медийных персон относятся и спортсмены. И это неудивительно с учетом особой роли профессионального спорта в нашей стране. Спорт высших достижений в России часть государственной политики. Выступления наших спортсменов, особенно представляющих наиболее популярные виды спорта (футбол, хоккей, фигурное катание) или выступающих на крупных и важных турнирах (чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры), становятся предметом обсуждения всего общества, их успехи дают толчок развитию массовости в отдельных дисциплинах, а сами атлеты по степени своей популярности превосходят иных известных деятелей культуры и искусства.
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