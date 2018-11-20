Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4699 от 20.11.2018 под заголовком: Спортивная карьера как отягчающее или смягчающее обстоятельство

Спортивная карьера как отягчающее или смягчающее обстоятельство

Адвокат Алексей Нянькин о том, как работает закон в конфликтах с участием известных атлетов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Одними из основополагающих принципов права являются справедливость и равенство всех перед законом. Однако на практике нередки случаи, когда отдельным категориям граждан, особенно если они персоны медийные, удается уйти от ответственности или избежать строгого наказания, которое в аналогичном случае очевидно понес бы обычный, среднестатистический россиянин.

К числу таких медийных персон относятся и спортсмены. И это неудивительно с учетом особой роли профессионального спорта в нашей стране. Спорт высших достижений в России часть государственной политики. Выступления наших спортсменов, особенно представляющих наиболее популярные виды спорта (футбол, хоккей, фигурное катание) или выступающих на крупных и важных турнирах (чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры), становятся предметом обсуждения всего общества, их успехи дают толчок развитию массовости в отдельных дисциплинах, а сами атлеты по степени своей популярности превосходят иных известных деятелей культуры и искусства.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике