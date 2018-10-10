В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовное дело о хулиганстве

Футболистов могут объявить в федеральный розыск, если они не явятся в полицию

Алексей Иванов / СЭ / ТАСС

Московская полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство) в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по факту нанесения побоев людям в кафе на Большой Никитской улице 8 октября, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. Ранее Минпромторг сообщил, что в результате этого инцидента пострадали директор департамента министерства Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин.

В сообщении ГУ МВД отмечается, что Кокорин и Мамаев должны явиться к следователю до 18.00 среды, иначе будут объявлены в федеральный розыск. Вскоре после публикации этого сообщения московская полиция заявила, что в полицию пришел один из футболистов — Мамаев.

Ранее по двум эпизодам драк с участием футболистов были возбуждены дела по менее тяжкой статье — 116-й (побои). Статья УК 116 (побои) предусматривает штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо арест до трех месяцев.

Оба инцидента произошли в понедельник, 8 октября. Сначала у гостиницы «Пекин» в центре Москвы был жестоко избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Его госпитализировали со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. В нападавших водитель опознал Кокорина и Мамаева.

Позднее в тот же день, как сообщил Telegram-канал Mash, футболисты в кафе избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Mash также опубликовал видео, на котором видно, как похожий на Кокорина человек бьет посетителя кафе по голове стулом. Пострадавшие подали заявления в полицию.

Адвокат Пака Геннадий Удунян говорил ТАСС, что защита требует переквалифицировать дело на п. «б» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство по мотивам расовой ненависти). Она предусматривает штраф до 500 000 руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

Кокорин играет на позиции нападающего за футбольный клуб «Зенит», основной спонсор которого — «Газпром». Мамаев — полузащитник футбольного клуба «Краснодар» миллиардера и одного из основателей «Магнита» Сергея Галицкого. Представители «Краснодара» подчеркнули, что клуб сделает все, чтобы добиться расторжения контракта с Мамаевым, и направил соответствующую просьбу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). «Зенит» заявил, что говорить о наказании Кокорина со стороны клуба пока рано. При этом официальный магазин футбольного клуба убрал возможность заказа игровой футболки с фамилией Кокорина.