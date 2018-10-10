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Мантуров назвал непозволительным поведение футболистов Кокорина и Мамаева

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал непозволительным поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это нецивилизованное поведение игроков футбольных клубов. Мне кажется, все в едином мнении, что такое поведение непозволительно никому», — подчеркнул Мантуров. Он призвал дождаться результатов расследования.

Ранее полиция Москвы возбудила два уголовных дела о побоях (ст. 116 УК) по факту конфликтов предположительно с участием Кокорина и Мамаева, происшедших 8 октября в центре Москвы. В тот день у гостиницы «Пекин» был жестоко избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Он опознал в нападавших Кокорина и Мамаева. Позднее в тот же день в кафе избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как похожий на Кокорина человек бьет посетителя кафе по голове стулом.

Пострадавшие обратились в полицию. Адвокат Пака Геннадий Удунян уже заявил, что будет ходатайствовать о переквалификации статьи на более тяжкую. Футболисты были вызваны на допрос, который, по данным «Интерфакса», пройдет в среду, 10 октября. Сами спортсмены пока лично не комментировали происшедшее. Но вскоре они планируют выступить с заявлением и извиниться, заявлял адвокат Кокорина Умалат Сайгитов.

Футбольный клуб «Краснодар», за который играет Мамаев, уже объявил о намерении разорвать контракт. В свою очередь футбольный клуб «Зенит» заявил, что говорить о наказании Кокорина со стороны клуба пока рано.