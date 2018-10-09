Полиция вызвала на допрос Кокорина и Мамаева после драки в центре Москвы

Коротаев Артем / ТАСС

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вызваны на допрос в столичную полицию, рассказал «Ведомостям» источник в полиции. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили Telegram-канал Mash, телеканал РЕН ТВ и информационное агентство «Интерфакс». Футболисты будут допрошены в ближайшее время, уточнил источник «Ведомостей».

С представителем ГУ МВД по Москве «Ведомостям» связаться не удалось.

По информации «Интерфакса», Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в ОВД «Пресненский». В какой именно день их вызывают на допрос, источник агентства не уточнил, добавив, что если футболисты не явятся, то их доставят принудительно.

Кокорин принадлежит футбольному клубу «Зенит», основным спонсором которого является «Газпром». Мамаев – игрок футбольного клуба «Краснодар» миллиардера и одного из основателей «Магнита» Сергея Галицкого.

Оба футболиста могут быть причастны к избиению нескольких людей в центре Москвы в понедельник утром. Сначала Telegram-канал Mash сообщил, что Кокорин и Мамаев избили в одном из столичных кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергеа Гайсина. Mash опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет по голове стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией. Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были доставлены в больницу после инцидента в кафе. Позже «Московский комсомолец» сообщил, что компания из пяти человек утром 8 октября избила водителя автомобиля Mercedes возле гостиницы «Пекин».

По факту избиения водителя Mercedes полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Об этом говорится на сайте ведомства. По факту избиения Пака и Гайсина будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести», сообщил источник «Интерфакса». Оба дела по факту побоев, в которых подозреваются Мамаев и Кокорин, ведет следственное управление УВД ЦАО ГУ МВД по Москве, сообщил источник «Ведомостей» в полиции. По его словам, вероятно, после допроса дела объединят.

«Краснодар» уже объявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым из-за его участия в драках. «Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – говорится в заявлении клуба. На футболиста в ближайшее время будут наложены максимальные санкции, предусмотренные контрактом: штраф и отстранение от тренировок с основным составом команды.

В свою очередь футбольный клуб «Зенит» заявил, что говорить о наказании Кокорина со стороны клуба пока рано. «Зенит» ждет правовой оценки драки соответствующих органов. «Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования», – говорится в заявлении клуба. Произошедшее «вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение», отмечается в сообщении «Зенита».