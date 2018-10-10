Почему дело Кокорина и Мамаева не спускают на тормозах

Замена туристов Боширова и Петрова на дебоширов Кокорина и Мамаева в информационной повестке случилась очень кстати. На смену громкому, но запутанному и неприятному делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля, на которое непонятно, как реагировать, – вроде смешно, но как-то нерадостно, пришло если не громкое, то точно кричащее и притом совершенно понятное дело. Сразу две драки, похоже, что пьяные, с участием двух друзей-футболистов – это, безусловно, яркий для обывателя сюжет, который из-за своей живописности и незатейливости наверняка потеснит в будущих опросах социологов о самых запоминающихся событиях месяца куда более важные для страны новости.

В отличие от дела об отравлении Скрипалей в деле о драках Александра Кокорина из «Зенита» и Павла Мамаева из «Краснодара», двух давних друзей, все более-менее понятно, узнаваемо даже, и это задает комфортные рамки для публичного обсуждения произошедшего и предсказуемых выводов. Это, похоже, редкий случай общественного консенсуса. Как выглядит групповая драка на улице в центре Москвы? Конечно, плохо. А групповая драка в кафе в центре Москвы? Тоже, конечно, плохо. А если в драке в ход пошел стул? Это хулиганство. А если под крики про «китайца»? Это уже хулиганство с отягчающими признаками. А если это рубится золотая молодежь? Совсем распоясались. А если это игроки клубов премьер-лиги? Совсем зажрались. Какой пример это подает нашим детям? О, ужасный! Что предшествовало такому буйному утру? Как пить дать, нарушение режима. Мы удивлены? Не то чтобы очень. А 10 лет дружбы – повод для такого загула? Ну не для такого же. Слыханное ли дело – стулом по голове?! Стулом – неслыханное, а так – ну, бывало. А если бы стулом по голове дали не чиновнику, а какому-нибудь официанту? Тогда всё могли бы замотать, как обычно. Что тут может заявить руководство клуба? Осуждаем такое поведение. Что должна сделать полиция? Разобраться. Что должны сделать дебоширы? Для начала – извиниться. Надо ли давать делу ход? Ну совсем-то на тормозах такое спустить нельзя. А может, пожалеем? Да уж жалели. Значит, лучше наказать по всей строгости, погубить карьеру? Следствие разберется. Но ведь парни-то хорошие? Хорошие, веселые так точно. Вам все понятно, гражданин? Все понятно.

Громкие дела с участием российских спортсменов 2011 г. В Москве произошла драка между студентом Иваном Агафоновым и самбистом Расулом Мирзаевым. Спортсмен ударил юношу, тот упал, ударился об асфальт, а затем скончался в больнице. Экспертиза не установила прямой взаимосвязи между ударом Мирзаева и смертью Агафонова. В 2012 г. Мирзаев был признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорен к двум годам ограничения свободы, был освобожден в зале суда.

2013 г. Самбист Александр Емельяненко был оштрафован на 700 руб. за хулиганство на борту самолета. По данным транспортной прокуратуры, спортсмен «громко разговаривал, приставал к пассажирам, провоцировал их на драку, не реагировал на замечания бортпроводников, требовал спиртное, выражался нецензурной бранью, курил в самолете». Емельяненко был признан виновным по по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

2016 г. Произошла потасовка четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова с активистом движения «Стопхам». Жена Немова заявила о провокационном поведении активистов, Немов говорил, что пытался предотвратить потасовку, «Стопхам» отрицал провокацию. Дело не получило развития.

2016 г. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были засняты на громкой вечеринке с большим количеством дорогого шампанского в клубе Монако. Это произошло вскоре после раннего вылета российской сборной с чемпионата Европы. По решению руководства клубов футболисты были оштрафованы и переведены в дубли. Кокорин принес извинения болельщикам за выступление команды и за вечеринку.

Источник: «Ведомости» Свернуть Прочитать полный текст

Такие сюжеты – хороший канал для сброса пара и раздражения, возможность почувствовать себя лучше всяких там обнаглевших юнцов и заодно потребовать от властей наконец сделать что-нибудь – тем более что тут сделать что-нибудь будет сравнительно легко. Едва ли, конечно, дело завершится суровым приговором или даже традиционной для ст. 213 УК «Хулиганство» «двушечкой», как у Pussy Riot (хотя двое суток в СИЗО, как минимум, футболисты проведут). Но на фоне обычного попустительства к происшествиям, в которых замешаны известные в стране люди (или неизвестные, но влиятельные), стартовавшее все-таки расследование может выглядеть неплохо, да и шансы на продолжение есть: ведь громкие отвлекающие новости еще потребуются.-