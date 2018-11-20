Что не так в разговорах о людях как о «второй нефти»

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Многие бюрократы считают население таким же ресурсом, как нефть, газ или лес, из которого следует извлекать максимум выгоды, а издержки, напротив, минимизировать. Обращения людей к власти воспринимаются ими как нарушение неписаных правил, не предусматривающих двусторонней связи между государством и гражданами, – но это опасное заблуждение.

Сугубо потребительское отношение представителей власти к гражданам выглядит особенно циничным на фоне падения доходов населения в растущей, по официальной версии, экономике. Вирус поражает не только давно осевших во власти бюрократов, но и новичков. На днях врио губернатора (назначенный только 2 октября) Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами, пожаловавшимися на рост цен, заявил, что проблема не в высоких ценах, а в низких заработках, и, как утверждают пользователи соцсетей, добавил: «Просить из бюджета вы ничего не должны <...> так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется».