Чем опасны чиновничьи мысли вслух

Рассуждения представителей власти о свободе государства от обязательств перед гражданами потому вызывают такое возмущение, что не кажутся им ошибочными или случайными

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Если за что и стоит благодарить директора департамента молодежной политики Свердловской области, в прошлом гимнастку-чемпионку Ольгу Глацких, так это за честность. 25 октября на встрече с молодыми волонтерами 29-летняя чиновница заявила, что «вам государство вообще в принципе ничего не должно», а должны родители, так как «государство не просило их вас рожать». Вчера стало известно, что на время служебной проверки Глацких отстранена от должности, а назначивший ее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что со словами подчиненной он «совершенно не может согласиться».

Соцсети обвинили Глацких в черствости и даже глупости, а заодно в непонимании политического момента. Официально государство – за материнство и детей, о чем регулярно говорит Владимир Путин: тем, кто готов помогать стране улучшать рождаемость, обещаны пособие за первого ребенка, снижение ставок по ипотеке, продление программы материнского капитала, ликвидация очередей в ясли и проч.