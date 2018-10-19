Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4678 от 19.10.2018 под заголовком: Цифра недели 3500 рублей
Кому хватает только на «макарошки» и кому не хватает и на них
Предложение питаться на 3500 рублей в месяц от саратовского министра — это реальность для миллионов россиян
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Заявление министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, что 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности» саратовских пенсионеров, настолько возмутило общественность, что она в считанные дни стала экс-министром. Увеличивать прожиточный минимум неработающих пенсионеров на 500 руб. не стоит – хватит прибавки в 288 руб., настаивала она: «макарошки стоят всегда одинаково». Сама Соколова в виде эксперимента садиться на такую диету, правда, отказалась: статус, мол, не позволяет.
Но только ли у саратовских пенсионеров такой скудный рацион? Сравним с другими регионами.
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