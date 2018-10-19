Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4678 от 19.10.2018 под заголовком: Цифра недели 3500 рублей

Кому хватает только на «макарошки» и кому не хватает и на них

Предложение питаться на 3500 рублей в месяц от саратовского министра — это реальность для миллионов россиян
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Заявление министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, что 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности» саратовских пенсионеров, настолько возмутило общественность, что она в считанные дни стала экс-министром. Увеличивать прожиточный минимум неработающих пенсионеров на 500 руб. не стоит – хватит прибавки в 288 руб., настаивала она: «макарошки стоят всегда одинаково». Сама Соколова в виде эксперимента садиться на такую диету, правда, отказалась: статус, мол, не позволяет.

Но только ли у саратовских пенсионеров такой скудный рацион? Сравним с другими регионами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике