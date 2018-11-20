Что роднит расширенный список стратегически важных товаров и привокзальных воришек

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Немногочисленные часовщики и ювелиры России и многочисленные – Швейцарии, Италии и Франции могут гордиться: плоды их труда в Российской Федерации признаны «стратегически важными». На этом с шутками можно заканчивать: с 24 ноября за пересечение таможенной границы России с незадекларированными часами из драгоценных металлов или ювелирными изделиями стоимостью свыше 1 млн руб. можно угодить за решетку (при максимальном невезении) на 10 лет. В категорию «свыше 1 млн руб.» попадают практически все швейцарские и немецкие золотые часы на браслете независимо от престижности бренда. Так многие тысячи путешественников, въезжающих или выезжающих из России, стали потенциальными уголовниками. «Хороша страна, где наручные часы – стратегически важный товар. Осталось в список добавить ордена и коронки», – отреагировал читатель «Ведомостей» на форуме, посвященном этой новости.

Хотя постановление правительства о расширении списка стратегически важных товаров (СВТ), куда вошли часы и украшения, было принято еще 22 октября, Федеральная таможенная служба (ФТС) на своем сайте уведомила об изменении нормы лишь 19 ноября – уже после того, как «Ведомости» обратились к ней за комментариями. При этом таможенники уверены, что «нововведения не повлекут за собой роста количества таможенных операций и времени их совершения». Похоже, они действительно думают, что новые правила направлены только против курьеров-контрабандистов, которые, говорят, по-прежнему провозят в Россию по пять новых часов на руке. А законопослушные граждане, дескать, и так должны декларировать при выезде и въезде ценности свыше 10 000 евро. Но не понятно, почему новые правила сделают борьбу с контрабандистами более эффективной: по действующему законодательству конфискация контрабандного товара возможна, и вряд ли боссов, отправляющих курьеров за «контрабасом» в Швейцарию, беспокоит, выпишут тем в случае поимки 200% штрафа или дадут 10 лет, им главное – получить свой товар с огромной маржей.