Плюсы и минусы повышения МРОТа и бюджетной субсидии для бедных

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Государство может помогать людям напрямую, не перекладывать это на плечи работодателей, принуждая их увеличивать минимальную зарплату Александра Астахова / Ведомости

Одна из важных черт российской экономики – феномен «работающих бедных». Миллионы людей имеют постоянную работу, но при этом доходы не обеспечивают им достойного уровня жизни. У этого феномена может быть много разных причин: экономические монополии, низкая географическая мобильность населения, коррупция госуправления. Решение каждой из этих проблем может потребовать многих лет или даже десятилетий. Что должно делать правительство, если «работающим бедным» необходимо помочь уже сейчас?

На этот вопрос нет простых ответов. Например, Алексей Навальный предлагает повысить МРОТ до 25 000 руб. Плюсы и минусы этой идеи уже обсуждались в деталях. Ее главным недостатком может быть искажающий эффект на рынке труда: фирмы, которые не могут позволить себе повысить зарплату, просто уволят часть работников или обанкротятся, уйдут в серый сектор. В итоге, утверждают критики, эта мера навредит тем самым людям, которым правительство хочет помочь. С точки зрения экономической теории такое действительно возможно на конкурентных рынках труда (на рынках, где фирмы конкурируют за работников). Предприятия уволят всех, кого смогут, а нагрузка на остальных работников возрастет; поскольку спрос на рабочие места повысится, работники, вероятно, будут терпеть увеличение нагрузки, чтобы не потерять место. Но насколько конкурентны рынки труда в разных регионах России, очень сложно судить на основе тех данных, которые есть в распоряжении экономистов.