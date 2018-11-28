От редакции
Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Аудит черных дыр

Черные дыры в космической бухгалтерии

Претензии Генпрокуратуры и Счетной палаты к Роскосмосу — это надежный способ отделить новое руководство от старых проблем
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Обнаружение надзорными органами черных дыр в деятельности «Роскосмоса» может отражать не только накопившиеся проблемы отрасли, но и стремление нового руководства госкорпорации продемонстрировать трудности, которые ему придется преодолевать. Это вряд ли существенно улучшит восприятие ситуации в космической сфере, если не прекратятся неудачи с запусками ракет-носителей.

На днях сразу два ведомства обратили внимание на неурядицы в работе «Роскосмоса». В воскресенье председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в интервью «России 1», что на «Роскосмос», по данным аудиторов, приходится более 40% нарушений в использовании средств федерального бюджета – 760 млрд руб. из общей суммы выявленных нарушений в 1 трлн 865 млрд. По словам Кудрина, большая их часть – это нарушения правил бухучета, а также формирования и исполнения бюджета ведомства. В переводе с аудиторского на бытовой это может означать, что в «Роскосмосе» нерационально тратились и нередко расхищались деньги, выделенные государством на текущую деятельность госкорпорации и развитие космической сферы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике