Черные дыры в космической бухгалтерии
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Обнаружение надзорными органами черных дыр в деятельности «Роскосмоса» может отражать не только накопившиеся проблемы отрасли, но и стремление нового руководства госкорпорации продемонстрировать трудности, которые ему придется преодолевать. Это вряд ли существенно улучшит восприятие ситуации в космической сфере, если не прекратятся неудачи с запусками ракет-носителей.
На днях сразу два ведомства обратили внимание на неурядицы в работе «Роскосмоса». В воскресенье председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в интервью «России 1», что на «Роскосмос», по данным аудиторов, приходится более 40% нарушений в использовании средств федерального бюджета – 760 млрд руб. из общей суммы выявленных нарушений в 1 трлн 865 млрд. По словам Кудрина, большая их часть – это нарушения правил бухучета, а также формирования и исполнения бюджета ведомства. В переводе с аудиторского на бытовой это может означать, что в «Роскосмосе» нерационально тратились и нередко расхищались деньги, выделенные государством на текущую деятельность госкорпорации и развитие космической сферы.
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