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Статья опубликована в № 4708 от 03.12.2018 под заголовком: Маленький пролив, большая политика

Маленький пролив в контексте большой политики

Эксперт по внешней и оборонной политике Павел Лузин о том, что значит инцидент в Керченском проливе для Китая, Ирана и всего мира
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Инцидент с захватом украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября вышел далеко за рамки российско-украинского конфликта. Евросоюз осудил действия России, а европейские политики задумываются об ужесточении санкций, хотя это вряд ли будет реализовано. Куда более жесткая реакция последовала из Соединенных Штатов: американский президент Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, готовившуюся на саммите G20 в Аргентине, а сенат единогласно принял резолюцию с осуждением российских действий. Президент Турции Реджеп Эрдоган обсуждал инцидент с Трампом, Путиным и Петром Порошенко. И дело здесь не только в угрозе эскалации, которая постоянно существует вообще-то не первый год, но и в последствиях этого инцидента для международных отношений в целом.

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Комментарии
velimamed
21:29 02.12.2018
Уважаемая редакция! Публикуя таких «экспертов по оборонной политике», вы уровень издания опускаете. «Ведомости» всегда были неким элитарным изданием. Лучше уж без таких «экспертов».
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