Маленький пролив в контексте большой политики
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Инцидент с захватом украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября вышел далеко за рамки российско-украинского конфликта. Евросоюз осудил действия России, а европейские политики задумываются об ужесточении санкций, хотя это вряд ли будет реализовано. Куда более жесткая реакция последовала из Соединенных Штатов: американский президент Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, готовившуюся на саммите G20 в Аргентине, а сенат единогласно принял резолюцию с осуждением российских действий. Президент Турции Реджеп Эрдоган обсуждал инцидент с Трампом, Путиным и Петром Порошенко. И дело здесь не только в угрозе эскалации, которая постоянно существует вообще-то не первый год, но и в последствиях этого инцидента для международных отношений в целом.
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