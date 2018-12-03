Зачем Владимиру Мединскому «миллионы панфиловцев»
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Стремление официальных лиц и пропагандистов подтвердить легенды прошлого документами и иными доказательствами приводит к смешению агитационного и исторического жанров и, как следствие, к новым провалам.
Министр культуры и руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский опубликовал в «Российской газете» статью, которая, по его мнению, «ставит точку над точкой» в истории боя красноармейцев 1075-го стрелкового полка дивизии Ивана Панфилова с немецкими танками и мотопехотой 16 ноября 1941 г. Выявленные работниками РВИО рассекреченные материалы – опросы следователями НКВД уцелевших к лету 1942 г. участников осенних боев, по мнению Мединского, позволяют подтвердить достоверность боя 28 панфиловцев и их подвиг.
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