От редакции
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: Миллионы «панфиловцев»

Зачем Владимиру Мединскому «миллионы панфиловцев»

Попытки смешать агитпроп с историей приводят только к новым провалам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Стремление официальных лиц и пропагандистов подтвердить легенды прошлого документами и иными доказательствами приводит к смешению агитационного и исторического жанров и, как следствие, к новым провалам.

Министр культуры и руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский опубликовал в «Российской газете» статью, которая, по его мнению, «ставит точку над точкой» в истории боя красноармейцев 1075-го стрелкового полка дивизии Ивана Панфилова с немецкими танками и мотопехотой 16 ноября 1941 г. Выявленные работниками РВИО рассекреченные материалы – опросы следователями НКВД уцелевших к лету 1942 г. участников осенних боев, по мнению Мединского, позволяют подтвердить достоверность боя 28 панфиловцев и их подвиг.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике