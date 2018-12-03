Московское эхо киевского Майдана

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Abaca Press / ТАСС

Что такое Майдан для российского общества? Чем он был тогда, в конце 2013 г., когда люди вышли на центральную площадь Киева, и сейчас, пять лет спустя?

Во-первых, это мощная страшилка, которая продолжает действовать до сих пор. Возникшая не на пустом месте – страх перед гражданским противостоянием в центре города, способном перерасти в вооруженный конфликт, у россиян с октября 1993 г. Именно поэтому коммунисты не решились оспаривать результаты президентских выборов 1996 г., а народ не вышел на улицы во время шокового дефолта 1998 г., когда, казалось, рухнула не только экономика, но и – у многих – жизнь. Вскоре выяснилось, что это не так, но для понимания должны были пройти недели. Первая реакция западного человека в куда более мягкой ситуации – идти на улицу, как это делают сейчас «желтые жилеты» во Франции в ответ на не такое уж большое повышение тарифов на бензин. Первая реакция россиянина – спасаться индивидуально, а не гневить власть, которая в гневе страшна. А любой зовущий на баррикады выглядит иереем Георгием Гапоном, про которого что-то нехорошее писали в учебнике истории. (Кстати, и майское противостояние 2012 г. на Болотной площади население в большинстве своем восприняло не в пользу оппозиции – как это какие-то люди чем-то кидаются в стражей порядка. Поэтому разгон демонстрации и последующие судебные процессы были встречены населением отстраненно-спокойно.)

Майдан же стал страшным примером того, как сирийские и ливийские сценарии реализуются совсем рядом, в соседней стране. Еще до Майдана респонденты говорили социологам на фокус-группах, как им повезло – что в отличие от какого-нибудь Триполи можно выйти из дома, сходить за хлебом в магазин и вернуться живым, не подстреленным снайпером. Майдан же привел к тому, что люди и после роста цен (когда тот самый хлеб подорожал), и даже после повышения пенсионного возраста не торопились на улицы. Митинги протеста летом 2018 г. оказались слабыми и быстро сошли на нет. А на фокус-группах уже другие респонденты рассказывали о том, что все равно ничего не изменишь и надо приспосабливаться к новой реальности. А некоторые добавляли, что они же выразили протест – подписали какую-нибудь петицию в интернете – и больше тратить времени не хотят. То есть отчитались (как в советское время – только не перед начальством, а перед собой, для очистки совести) и занялись повседневными делами.