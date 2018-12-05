Мнения / Аналитика

Чем российская молодежь отличается от своих родителей

Социолог Денис Волков о размежевании детей с отцами и нынешней властью
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Тема политической активности российской молодежи стала вновь актуальной весной 2017 г., когда на антикоррупционные митинги Алексея Навального вышло неожиданно большое количество студентов и школьников. И хотя особого продолжения протестные митинги пока не получили, для исследователей российского общества эти события стали поводом внимательно присмотреться к изменениям, которые происходят в молодежной среде.

Российская молодежь, в отличие от старших поколений, по-другому потребляет информацию, у нее постепенно формируются свои общественные и политические авторитеты. С недавних пор политические установки молодых россиян также начинают расходиться с «генеральной линией» и представлениями поколения родителей. Вот самые заметные отличия, которые удалось зафиксироваться в социологических исследованиях «Левада-центра».

Информационная независимость и новые авторитеты

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