Чем российская молодежь отличается от своих родителей

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Евгений Разумный / Ведомости

Тема политической активности российской молодежи стала вновь актуальной весной 2017 г., когда на антикоррупционные митинги Алексея Навального вышло неожиданно большое количество студентов и школьников. И хотя особого продолжения протестные митинги пока не получили, для исследователей российского общества эти события стали поводом внимательно присмотреться к изменениям, которые происходят в молодежной среде.

Российская молодежь, в отличие от старших поколений, по-другому потребляет информацию, у нее постепенно формируются свои общественные и политические авторитеты. С недавних пор политические установки молодых россиян также начинают расходиться с «генеральной линией» и представлениями поколения родителей. Вот самые заметные отличия, которые удалось зафиксироваться в социологических исследованиях «Левада-центра».

Информационная независимость и новые авторитеты