От редакции
Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: Силовики против «замеса»

Чем ответить на радикализацию молодежи

Традиционный силовой рецепт — лечить следствие, а не причину — снова в ходу
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Декларируя проблему радикализации молодежи, силовики предлагают бороться с ней привычными способами – созданием спецподразделений, которые сосредоточатся, судя по обрывочным разъяснениям, на борьбе с последствиями, а не с причинами ожесточения молодых людей. На минувшей неделе сразу два ведомства – МВД и ФСБ – сообщили, что целенаправленно займутся проблемой. Для этого при Бюро специальных технических мероприятий будет создана рабочая группа, которая станет искать в интернете тех, кто вовлекает несовершеннолетних в криминально-ориентированные и радикальные сообщества, склоняет к суициду, сообщил «Интерфакс». Свои предложения для руководства страны подготовило и ФСБ, заявил директор службы Александр Бортников, не ставший раскрывать подробности.

«Практически мы упустили трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц <...> Это такой замес – нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать», – заявил Бортников на совещании руководителей спецслужб стран – партнеров ФСБ в Москве.

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