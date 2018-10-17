От редакции

Молодежь в тени трудоустройства

Каждый шестой россиянин 18–30 лет работает без оформления, из них каждый третий и не хочет легализовываться
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российская молодежь не реже, чем граждане старших возрастов, работает неофициально, без оформления, при этом каждый третий и не стремится к официальному трудоустройству. К такому выводу пришли авторы исследования неформальной занятости молодежи, проведенного Центром экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС на репрезентативной выборке людей в возрасте 18–30 лет в Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях.

Около 17,5% работающей молодежи в этих трех регионах не оформлены официально. Эта цифра совпадает с данными расчетов ЦСР в 2017 г., по которым доля всей неформальной занятости среди трудоспособного населения с начала 2000-х возросла в 1,5 раза – с 11 до 17% рабочей силы. Неформальная занятость молодежи в регионах в последние годы также растет, говорит директор ЦЭНО Татьяна Клячко.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике