Молодежь в тени трудоустройства

Каждый шестой россиянин 18–30 лет работает без оформления, из них каждый третий и не хочет легализовываться

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Российская молодежь не реже, чем граждане старших возрастов, работает неофициально, без оформления, при этом каждый третий и не стремится к официальному трудоустройству. К такому выводу пришли авторы исследования неформальной занятости молодежи, проведенного Центром экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС на репрезентативной выборке людей в возрасте 18–30 лет в Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях.

Около 17,5% работающей молодежи в этих трех регионах не оформлены официально. Эта цифра совпадает с данными расчетов ЦСР в 2017 г., по которым доля всей неформальной занятости среди трудоспособного населения с начала 2000-х возросла в 1,5 раза – с 11 до 17% рабочей силы. Неформальная занятость молодежи в регионах в последние годы также растет, говорит директор ЦЭНО Татьяна Клячко.