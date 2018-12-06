Почему всенародное голосование не обходится без Путина

Пышные выборы имен для аэропортов в России в отсутствие возможности влиять на действительно важные вопросы кажутся насмешкой

Статья опубликована в № 4711 от 06.12.2018 под заголовком: На высочайшее утверждение

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Всероссийское голосование за новые имена для 47 российских аэропортов финишировало, но процесс не завершен: окончательный выбор сделает президент. Это яркая метафора современной российской демократии: иллюзия выбора для граждан, но реальный выбор за первыми лицами, которые считают необходимым утверждать даже второстепенные решения.

Во вторник сайт «Великиеимена.рф» опубликовал результаты голосования за новые имена для аэропортов – ученых, государственных деятелей, военачальников и представителей культуры (для определения имен пяти аэропортов понадобится второй тур). Для московского «Шереметьево» выбрано имя Александра Пушкина, для «Домодедово» – Михаила Ломоносова, для новосибирского «Толмачево» – Александра Покрышкина, а для магаданского «Сокола» – Владимира Высоцкого.