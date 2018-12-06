От редакции
Статья опубликована в № 4711 от 06.12.2018 под заголовком: На высочайшее утверждение

Почему всенародное голосование не обходится без Путина

Пышные выборы имен для аэропортов в России в отсутствие возможности влиять на действительно важные вопросы кажутся насмешкой
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Всероссийское голосование за новые имена для 47 российских аэропортов финишировало, но процесс не завершен: окончательный выбор сделает президент. Это яркая метафора современной российской демократии: иллюзия выбора для граждан, но реальный выбор за первыми лицами, которые считают необходимым утверждать даже второстепенные решения.

Во вторник сайт «Великиеимена.рф» опубликовал результаты голосования за новые имена для аэропортов – ученых, государственных деятелей, военачальников и представителей культуры (для определения имен пяти аэропортов понадобится второй тур). Для московского «Шереметьево» выбрано имя Александра Пушкина, для «Домодедово» – Михаила Ломоносова, для новосибирского «Толмачево» – Александра Покрышкина, а для магаданского «Сокола» – Владимира Высоцкого.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике