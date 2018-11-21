Обсуждение навязанной повестки как имитация выбора

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Есть такая практика – осознанный сон, когда люди внутри своих грез понимают, что им это снится, и осмысленно пользуются этим. Для желающих попробовать есть рекомендации, как во сне понять, что ты во сне: например, посмотреться в зеркало и не найти там своего отражения или пощелкать выключателем и понять, что он не работает. Суть в том, что законы физики не совсем работают в пространстве нашего подсознания.

Одна из главных рекомендаций для этой практики звучит так: остановитесь на минутку и задайтесь вопросом, как вы вообще здесь оказались и почему это с вами происходит. Если вы не можете это понять или вспомнить, то с большой вероятностью вы находитесь во сне.