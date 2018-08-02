Как тролли используют Facebook
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Две недели назад спецпрокурор США обвинил 12 россиян в атаке на избирательную систему США, в чем президент России Владимир Путин пытался 16 июля разубедить Трампа. Теперь новый скандал: Facebook выявил еще одну скрытую попытку – и, возможно, к ней снова причастна Россия – повлиять на политический выбор американцев с помощью дезинформации. Если подозрения подтвердятся, это будет означать, что российские тролли модернизировались – а противопоставить этому пока нечего.
Facebook уведомил, что 31 июля удалил 32 страницы и фейковых аккаунта Facebook и Instagram, созданных с марта 2017 г. по май 2018 г.: они были вовлечены в координированное создание недостоверной информации, чтобы ввести в заблуждение пользователей. Речь, в частности, идет о публикации 150 000 постов за $11 000, организации не менее 30 уличных протестов и митингов перед ноябрьскими выборами в конгресс США (переизбирается нижняя палата и 35 сенаторов из 100).
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