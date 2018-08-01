Авторы фальшивых новостей стали изобретательнее

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Недавно мне показали несколько десятков изображений Дональда Трампа. Некоторые из них были настоящими, другие созданы с помощью цифровых технологий. Я не смогла найти отличия между ними. Когда меня попросили выбрать три изображения, которые мне показались фальшивыми, я угадала только одно.

Если вам казалось, что фальшивые новости (фейки) – это проблема, то добро пожаловать в мир дипфейков (deepfake – глубокая подделка) и потенциальной угрозы безопасности, которую они могут создать. Уже сейчас с помощью искусственного интеллекта можно сымитировать речь или изображение человека. Таким образом создается альтернативная реальность, в которой кто-либо может сказать или сделать то, чего он на самом деле не говорил и не делал.