Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: В новый мир, не вставая с дивана

Вперед, в медиа прошлого

Модель взвешенной журналистики уходит, так и не успев надежно укорениться в России
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Максим Трудолюбов

Когда видишь, что люди кричат по телевизору, а политики говорят взаимоисключающие вещи, то хочется вернуться в тот мир, где есть четкие ориентиры и правда. Но возвращаться, кажется, некуда. То, что кажется нам естественным, если говорить о качественной прессе – с ее взвешенным подходом, опросом всех сторон конфликта, привлечением экспертов, – не было чем-то естественным на протяжении большей части истории медиа.

Стандарты взвешенной журналистики сложились в основном во второй половине ХХ в., и произошло это благодаря уникальному стечению обстоятельств: устойчивому экономическому росту, заинтересованности бизнеса в расширении числа своих потребителей за счет растущего среднего класса, а также благодаря готовности потребителей платить за газету, а читать только ее часть – например, проглядывать лишь главные политические новости или новости спорта. Таким образом читатели субсидировали друг друга, а частные компании, готовые платить по высоким ставкам за рекламу в газетах и журналах, поддерживали качественную, требующую больших расходов работу журналистов. Норма прибыли медийного бизнеса в США доходила до 30%, оставляя позади ритейл и торговлю автомобилями.

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