Вперед, в медиа прошлого
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Когда видишь, что люди кричат по телевизору, а политики говорят взаимоисключающие вещи, то хочется вернуться в тот мир, где есть четкие ориентиры и правда. Но возвращаться, кажется, некуда. То, что кажется нам естественным, если говорить о качественной прессе – с ее взвешенным подходом, опросом всех сторон конфликта, привлечением экспертов, – не было чем-то естественным на протяжении большей части истории медиа.
Стандарты взвешенной журналистики сложились в основном во второй половине ХХ в., и произошло это благодаря уникальному стечению обстоятельств: устойчивому экономическому росту, заинтересованности бизнеса в расширении числа своих потребителей за счет растущего среднего класса, а также благодаря готовности потребителей платить за газету, а читать только ее часть – например, проглядывать лишь главные политические новости или новости спорта. Таким образом читатели субсидировали друг друга, а частные компании, готовые платить по высоким ставкам за рекламу в газетах и журналах, поддерживали качественную, требующую больших расходов работу журналистов. Норма прибыли медийного бизнеса в США доходила до 30%, оставляя позади ритейл и торговлю автомобилями.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}