Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4688 от 02.11.2018 под заголовком: Политтехнологии и алхимия

Когда умрут политтехнологии

Отношение граждан к политике меняется — она им нужна живая, а не искусственная
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Максим Трудолюбов

Выборные кампании начала сентября, в которых избиратели отказались играть по предложенным им правилам, показали, что отношение граждан к политике изменилось.

Всем было всё понятно, выборы были как картинка, изображающая очаг в каморке папы Карло в сказке про Буратино. Процедуры, похожие на выборные, нужны только властям и не предназначены для того, чтобы что-либо менять. Обмен сигналами с центром проходил помимо публичных процедур: местные жители могли быть чем-то недовольны, но им выдавались построенные мосты, саммиты, университеты (что выдавалось жителям Владимирской области или Хакасии, не знаю).

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