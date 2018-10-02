Криогенная экономика
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Пока руководство страны зализывало раны, нанесенные повышением пенсионного возраста, посылало армию политтехнологов в регионы второго тура и фиксировало убытки на уровне ниже 70% одобрения деятельности президента, бывший главсанврач России Геннадий Онищенко инициировал пенисонную реформу вместо пенсионной, объявив крестовый поход против онанизма. Что, безусловно, на некоторое время отвлекло внимание от пенсионной реформы и солсберецкого шпиля (как там у Довлатова: «Адмиралтейская игла сегодня, братцы, без чехла»). Но ненадолго, потому что энергия широких масс сублимировалась в связи с очередной новостью из мира пенсий: Минфин и Банк России подготовили законопроект о введении накопительного индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
В чем, собственно, реформа, не очень понятно, потому что новая схема во многом повторяет механизм действия замороженной накопительной системы – в том виде, в каком она действовала до тех пор, пока, как говорят злые языки, правительству не понадобились пенсионные деньги на присоединение Крыма. Тогда было много слов сказано о том, какая она, эта накопительная система, несовершенная, невыгодная, не приносящая дохода. Теперь вдруг выясняется, что ее нужно вводить обратно почти в том же виде. И даже ВЭБ снова будет оператором пенсионных денег тех, кого раньше называли молчунами.
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