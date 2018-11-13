Что можно выбирать, когда выборов нет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сужающееся пространство политического выбора власть чем дальше, тем чаще предлагает обществу компенсировать иллюзией выбора в чисто символических областях. Не имея реальной возможности выбрать власть, общество зато может выбирать названия новых ракет или вот теперь аэропортов. Но и это выборы среди проверенных, заранее отобранных кандидатов – самодеятельности и протестам не место и здесь.

В понедельник экспертный совет при Общественной палате утвердил список имен российских деятелей, в честь которых будут названы 47 международных аэропортов страны. В итоговом списке 124 претендента – по 3–4 на аэропорт, в большинстве своем это военные, госдеятели, люди науки и искусства, летчики и первооткрыватели, победителей определит голосование на сайте «великиеимена.рф». Это финальная стадия общероссийского конкурса, который по подаче напоминает телешоу, а по процедуре – голосование на выборах с региональным бюрократическим фильтром. Отбор финалистов проходил по двум каналам: ВЦИОМ провел опросы в 39 регионах по спискам, подготовленным местными общественными палатами, одновременно выдвигать своих кандидатов и голосовать за них можно было в соцсетях.