От редакции
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Выборы в масштабе аэропорта

Что можно выбирать, когда выборов нет

Даже в конкурсе имен для аэропортов сложно найти место для кандидата «снизу» и протеста
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Сужающееся пространство политического выбора власть чем дальше, тем чаще предлагает обществу компенсировать иллюзией выбора в чисто символических областях. Не имея реальной возможности выбрать власть, общество зато может выбирать названия новых ракет или вот теперь аэропортов. Но и это выборы среди проверенных, заранее отобранных кандидатов – самодеятельности и протестам не место и здесь.

В понедельник экспертный совет при Общественной палате утвердил список имен российских деятелей, в честь которых будут названы 47 международных аэропортов страны. В итоговом списке 124 претендента – по 3–4 на аэропорт, в большинстве своем это военные, госдеятели, люди науки и искусства, летчики и первооткрыватели, победителей определит голосование на сайте «великиеимена.рф». Это финальная стадия общероссийского конкурса, который по подаче напоминает телешоу, а по процедуре – голосование на выборах с региональным бюрократическим фильтром. Отбор финалистов проходил по двум каналам: ВЦИОМ провел опросы в 39 регионах по спискам, подготовленным местными общественными палатами, одновременно выдвигать своих кандидатов и голосовать за них можно было в соцсетях.

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