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Статья опубликована в № 4712 от 07.12.2018 под заголовком: Возраст аресту не помеха

Когда возраст не помеха аресту

Арест правозащитника Льва Пономарева на 25 суток продемонстрировал, что российские суды бестрепетно отправляют решетку не только подростков, но и стариков
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Российские суды, как и советские, не делают скидок на возраст подсудимых и готовы отправлять под арест что несовершеннолетних подростков, что людей глубоко пенсионного возраста.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу правозащитника, диссидента еще советских времен 77-летнего Льва Пономарева, арестованного в среду Тверским райсудом на 25 суток за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Поводом для ареста стал размещенный им в соцсетях пост с призывом выйти в октябре на несогласованный митинг в поддержку находящихся под стражей фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», которые многие считают результатом провокации спецслужб. КоАП оставляет суду возможность назначить виновному в повторном нарушении правил проведения митингов как штраф, так и обязательные работы, а также арест.

Судья Дмитрий Гордеев назначил 77-летнему Пономареву практически максимальный срок административного ареста – 25 суток из 30 возможных, не приняв во внимание представленные общественными защитниками документы, из которых следовало, что Пономарев пытался согласовать митинг, но получил отказ.

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