Как Юнус-Бек Евкуров победил своих

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров одержал победу в Конституционном суде России, который поддержал его в вопросе о праве глав Ингушетии и соседней Чечни самостоятельно, без проведения референдума, одобрить соглашение об установлении границы между двумя республиками. Однако победа в суде может оказаться зряшной на фоне непрекращающегося конфликта Евкурова с жителями республики. Против Евкурова судьи ингушского конституционного суда, часть депутатов парламента и значительная доля населения Ингушетии, которые считают, что глава республики, подписывая соглашение о границе, проигнорировал мнение народа.

Решение Конституционного суда поставило точку в давнем споре о границе между Ингушетией и Чечней, остававшейся окончательно не установленной с 1991 г. Быстрое, без публичного обсуждения подписание этой осенью главами двух республик соглашения о границе спровоцировало многодневные массовые, но мирные митинги в Ингушетии. Жители республики протестовали не только и не столько против передачи Чечне двух участков территории, сколько против процедуры принятия решения. Недовольство было подогрето недавним конфликтом из-за попыток Чечни начать строительство дороги (и, как опасались местные жители, блокпоста) в граничащем с Чечней районе Ингушетии. На сторону улицы встала группа депутатов народного собрания (изначально лояльных Евкурову) и местный конституционный суд, который настаивал, что подписанию договора должен был предшествовать референдум.