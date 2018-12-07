Как Юнус-Бек Евкуров победил своих
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров одержал победу в Конституционном суде России, который поддержал его в вопросе о праве глав Ингушетии и соседней Чечни самостоятельно, без проведения референдума, одобрить соглашение об установлении границы между двумя республиками. Однако победа в суде может оказаться зряшной на фоне непрекращающегося конфликта Евкурова с жителями республики. Против Евкурова судьи ингушского конституционного суда, часть депутатов парламента и значительная доля населения Ингушетии, которые считают, что глава республики, подписывая соглашение о границе, проигнорировал мнение народа.
Решение Конституционного суда поставило точку в давнем споре о границе между Ингушетией и Чечней, остававшейся окончательно не установленной с 1991 г. Быстрое, без публичного обсуждения подписание этой осенью главами двух республик соглашения о границе спровоцировало многодневные массовые, но мирные митинги в Ингушетии. Жители республики протестовали не только и не столько против передачи Чечне двух участков территории, сколько против процедуры принятия решения. Недовольство было подогрето недавним конфликтом из-за попыток Чечни начать строительство дороги (и, как опасались местные жители, блокпоста) в граничащем с Чечней районе Ингушетии. На сторону улицы встала группа депутатов народного собрания (изначально лояльных Евкурову) и местный конституционный суд, который настаивал, что подписанию договора должен был предшествовать референдум.
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