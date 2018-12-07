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Почему Олимпийскому комитету России не нравятся чемпионы мира на территории страны

Верховный суд должен принять непростое политическое решение
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Давняя дискуссия о приоритете российского национального права перед международным получила неожиданное продолжение – по спортивной линии. Олимпийский комитет России (ОКР) оспорил в Верховном суде решение Мосгорсуда, который 21 ноября разрешил бобслеисту Александру Зубкову, лишенному двух золотых медалей Сочи из-за допинга, считаться олимпийским чемпионом на территории Российской Федерации. Теперь Верховному суду предстоит сделать выбор между абсурдистским, но греющим душу решением на основе национального права и верховенством международного права в олимпийском спорте, которое Россия обязалась соблюдать.

Свои действия ОКР объяснил просьбой Международного олимпийского комитета помочь исполнению в России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 23 апреля 2018 г. по апелляциям 39 российских спортсменов, лишенных МОКом медалей Олимпиады в Сочи и дисквалифицированных пожизненно за нарушение антидопинговых правил. Суд в Лозанне полностью оправдал 28 российских спортсменов, еще 11 признал виновными, но отменил пожизненную дисквалификацию, разрешив им выступать после Олимпиады в Пхенчхане, – одним из них был Зубков. С решением CAS он не согласился и как частное лицо (но при этом глава Федерации бобслея России с 2016 г.) подал иск в Мосгорсуд. Судья Ильнар Басыров не отменил решение CAS – у него на это нет права, – но постановил, что на территории России оно просто не действует, а значит, Зубков может оставить себе две золотые олимпийские медали и получать за них пожизненную президентскую стипендию.

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