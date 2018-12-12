Почему Конституция дожила до своего 25-летия

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Разговоры об устаревании, дряхлении и даже смерти Конституции, юбилей которой страна отмечает 12 декабря, идут уже много лет. То же можно сказать и про рассуждения о скорой ее кардинальной правке или даже замене – они появились еще 10 лет назад, когда Владимир Путин только начинал свой второй президентский срок. Однако так или иначе ельцинская Конституция 1993 г. дожила до своего четвертьвекового юбилея пусть и в правленом, но все же принципиально неизмененном виде. Текст Основного закона оказался столь универсальным, что все потенциальные конфликты Конституции с задачами момента оказалось возможно решить путем трактования, а не переписывания. И эта гуттаперчивость теперь, похоже, оказалась ценна сама по себе: полностью новый Основной закон может оказаться не таким гибким.

12 декабря 1993 г. 54,8% избирателей проголосовали на референдуме о принятии новой Конституции, утверждавшей принцип разделения властей между президентом, парламентом и судом и гарантировавшей не только традиционные право на жизнь, труд, бесплатную медицину и образование, но и западные свободы слова, собраний, предпринимательства, передвижения и др. Проект одобрили 58,4% проголосовавших, против высказались 41,6%.