От редакции
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Конституция и жизнь

Почему Конституция дожила до своего 25-летия

Эластичность Основного закона позволила власти обойтись нужными трактовками ее положений вместо их переписывания
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Разговоры об устаревании, дряхлении и даже смерти Конституции, юбилей которой страна отмечает 12 декабря, идут уже много лет. То же можно сказать и про рассуждения о скорой ее кардинальной правке или даже замене – они появились еще 10 лет назад, когда Владимир Путин только начинал свой второй президентский срок. Однако так или иначе ельцинская Конституция 1993 г. дожила до своего четвертьвекового юбилея пусть и в правленом, но все же принципиально неизмененном виде. Текст Основного закона оказался столь универсальным, что все потенциальные конфликты Конституции с задачами момента оказалось возможно решить путем трактования, а не переписывания. И эта гуттаперчивость теперь, похоже, оказалась ценна сама по себе: полностью новый Основной закон может оказаться не таким гибким.

12 декабря 1993 г. 54,8% избирателей проголосовали на референдуме о принятии новой Конституции, утверждавшей принцип разделения властей между президентом, парламентом и судом и гарантировавшей не только традиционные право на жизнь, труд, бесплатную медицину и образование, но и западные свободы слова, собраний, предпринимательства, передвижения и др. Проект одобрили 58,4% проголосовавших, против высказались 41,6%.

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