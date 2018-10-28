Что хотят исправить граждане, когда говорят о правке Конституции

Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Зачем менять Конституцию

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Запрос за изменение Конституции, максимальный за последние 15 лет уровень которого зафиксировал октябрьский опрос ФОМа, пересекается с повесткой Кремля по сути, но не по форме. Обыватели хотели бы усиления социальных обязательств государства: фактически это завуалированный запрос на перемены через усиление государства, что Кремль может истрактовать в нужном ему ключе.