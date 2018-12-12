Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Единственное, что точно знают из Конституции даже россияне, никогда ее не читавшие, так это про социальную направленность государства

День незнания Конституции

Социолог Карина Пипия о том, как вышло, что две трети россиян не читали или не помнят текст Основного закона