Чем гособоронзаказ на сосиски отличается от гособоронзаказа на танки

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Мясокомбинат «Дружба народов»

Главная военная прокуратура подтвердила во вторник «Интерфаксу», что проводит проверку соблюдения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии и в случае наличия оснований примет меры реагирования. Этот ответ был дан после публикации РБК о возбуждении дела ФАС в отношении мясокомбината «Дружба народов» по обращению военной контрразведки ФСБ. По мнению контрразведчиков, которое приводит РБК, этот крымский комбинат при поставках сосисок и сарделек Росгвардии не только завысил цены на 3,4 млн руб., но и фактически выступал перепродавцом этой продукции, которую производил прежний поставщик Росгвардии – Гатчинский мясокомбинат.

«Дружба народов» стала известна после публикации ФБК Алексея Навального в августе 2018 г., в которой он заявил о завышении цен на поставку соков, овощей и другой продукции, закупаемой у этой компании, получившей статус единственного поставщика. Росгвардия в ответ сообщила, что авторы ФБК «сознательно или демонстрируя элементарный непрофессионализм не учитывают ряд показателей, применявшихся при заключении госконтрактов: сезонность закупок, страну происхождения товара, мелкоштучную упаковку отдельных видов продовольствия (сок, масло)», а также издержки на транспорт и казначейское сопровождение. Затем директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал через YouTube Навального на дуэль, тот предложил публичные дебаты, с чем не согласился Золотов, а в понедельник адвокат Золотова Шота Горгадзе заявил, что от имени его клиента в Люблинский суд подан иск к Навальному о защите чести и достоинства на 1 млн руб. Ранее мясокомбинат обратился в Московский арбитражный суд с иском к Навальному, в котором требует опровергнуть изложенные им сведения.