ФСБ вместо ФБК
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Госорганы и спецслужбы готовы использовать расследования гражданских активистов, если это поможет им нанести удар соперничающему ведомству в подковерной схватке за влияние. Непубличное противоборство может даже привести к возбуждению дел и наказанию отдельных чиновников, замешанных во мздоимстве, но не означает перехода к системной борьбе с коррупцией.
В понедельник газета РБК написала, что ФАС и Главная военная прокуратура (ГВП) с мая занимаются проверкой единственного поставщика продовольствия Росгвардии по запросу ФСБ. В тот же день пресс-служба ГВП подтвердила факт проверки, а руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал ответ прокуратуры Нижегородского гарнизона на августовский запрос ФБК о возбуждении дела об административном правонарушении против сотрудников Приволжского центра материально-технического обеспечения войск Росгвардии. Росгвардия пока официально не ответила на публикацию.
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