Ностальгия по цензуре
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Внесенные в среду в Госдуму поправки в закон о СМИ и КоАП расширяют пространство несвободы в критике властей и ужесточают наказания за распространение «неправильных новостей», давая повод говорить о попытках ввести запрещенную Конституцией цензуру. Но многие из современных запретов легко узнать в дореволюционных и советских цензурных правилах.
Системная цензура появилась в России в июне 1804 г., когда Александр I и его соратники подготовили первый Устав о цензуре из 47 параграфов, который кодифицировал правила для издателей и продавцов книг и периодики. Издания, не прошедшие цензуру, не могли быть напечатаны. Не допускались публикации «противные закону Божию, Правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина». Но при этом, как следовало из устава, «цензура в запрещении печатания или пропуска книг и сочинений руководствуется благоразумным снисхождением <...> Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}