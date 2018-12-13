От редакции
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Ностальгия по цензуре

Ностальгия по цензуре

Российские дореволюционные и советские цензурные практики востребованы и в XXI веке
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Внесенные в среду в Госдуму поправки в закон о СМИ и КоАП расширяют пространство несвободы в критике властей и ужесточают наказания за распространение «неправильных новостей», давая повод говорить о попытках ввести запрещенную Конституцией цензуру. Но многие из современных запретов легко узнать в дореволюционных и советских цензурных правилах.

Системная цензура появилась в России в июне 1804 г., когда Александр I и его соратники подготовили первый Устав о цензуре из 47 параграфов, который кодифицировал правила для издателей и продавцов книг и периодики. Издания, не прошедшие цензуру, не могли быть напечатаны. Не допускались публикации «противные закону Божию, Правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина». Но при этом, как следовало из устава, «цензура в запрещении печатания или пропуска книг и сочинений руководствуется благоразумным снисхождением <...> Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать».

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