Ностальгия по цензуре

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Внесенные в среду в Госдуму поправки в закон о СМИ и КоАП расширяют пространство несвободы в критике властей и ужесточают наказания за распространение «неправильных новостей», давая повод говорить о попытках ввести запрещенную Конституцией цензуру. Но многие из современных запретов легко узнать в дореволюционных и советских цензурных правилах.

Системная цензура появилась в России в июне 1804 г., когда Александр I и его соратники подготовили первый Устав о цензуре из 47 параграфов, который кодифицировал правила для издателей и продавцов книг и периодики. Издания, не прошедшие цензуру, не могли быть напечатаны. Не допускались публикации «противные закону Божию, Правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина». Но при этом, как следовало из устава, «цензура в запрещении печатания или пропуска книг и сочинений руководствуется благоразумным снисхождением <...> Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать».