Почему новые доказательства «русского вмешательства» мало что изменят для Москвы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Ответы Москвы на обвинения Вашингтона в помощи президентской кампании Дональда Трампа 2016 г. сводятся к одному аргументу: какие ваши доказательства? Но доказательства в принципе не имеют значения, если речь идет о работе в ставшем уже привычным для Москвы режиме спецоперации: на появление новых свидетельств, раскрывающих масштабы и глубину кампании по дезинформации американских избирателей в социальных медиа, в России едва ли будет дан ответ по существу.

Комитет сената по разведке получил сразу два отчета о «русском следе» на выборах 2016 г., подготовленных по его заказу на основе анализа нескольких миллионов публикаций в Twitter, Facebook и Google. Эксперты Оксфордского университета и аналитической компании Graphika получили подтверждение, что сотрудники Агентства интернет-исследований (АИИ) из Петербурга пытались стимулировать консервативную аудиторию голосовать за Трампа и подорвать веру в выборы у склоняющихся к демократам афроамериканцев, сообщила The Washington Post (WP), ознакомившись с проектом доклада. В результате соцсети из инфраструктуры, где можно выразить недовольство или координировать гражданское участие, превратились в «инструмент социального контроля», цитирует WP доклад. Схожие данные содержатся во втором отчете, подготовленном аналитиками по кибербезопасности из New Knowledge и исследователями Колумбийского университета, которые приходят к выводу, что российские усилия были нацелены на подавление явки избирателей-демократов, сообщила The New York Times.