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Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: Оцифровка участковых

В чем плюсы и минусы перехода участковых на электронные базы учета

Документооборот и работа с данными станут проще, но вырастет риск утечек данных
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Участковые уполномоченные (УУП) – невидимые солдаты российской полиции. Именно они отвечают за покой и безопасность в вашем районе. Перечень выполняемых ими задач обширен, но работа участкового должна быть сосредоточена прежде всего на профилактике правонарушений и преступлений. Они должны знать свой участок и жителей, пользоваться доверием тех, кто хочет сообщить о каких-то проблемах, и уметь контролировать людей в группе риска (так называемые подучетные категории граждан). Однако помимо профилактической функции МВД возлагает на участковых все больше иных обязанностей.

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