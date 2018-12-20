Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: Оцифровка участковых
В чем плюсы и минусы перехода участковых на электронные базы учета
Документооборот и работа с данными станут проще, но вырастет риск утечек данных
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Новый приказ запрещает часто отвлекать участковых на выполнение задач, связанных с их непрофильной деятельностью
Денис Абрамов / Ведомости
Участковые уполномоченные (УУП) – невидимые солдаты российской полиции. Именно они отвечают за покой и безопасность в вашем районе. Перечень выполняемых ими задач обширен, но работа участкового должна быть сосредоточена прежде всего на профилактике правонарушений и преступлений. Они должны знать свой участок и жителей, пользоваться доверием тех, кто хочет сообщить о каких-то проблемах, и уметь контролировать людей в группе риска (так называемые подучетные категории граждан). Однако помимо профилактической функции МВД возлагает на участковых все больше иных обязанностей.
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