В чем плюсы и минусы перехода участковых на электронные базы учета

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Новый приказ запрещает часто отвлекать участковых на выполнение задач, связанных с их непрофильной деятельностью Денис Абрамов / Ведомости

Участковые уполномоченные (УУП) – невидимые солдаты российской полиции. Именно они отвечают за покой и безопасность в вашем районе. Перечень выполняемых ими задач обширен, но работа участкового должна быть сосредоточена прежде всего на профилактике правонарушений и преступлений. Они должны знать свой участок и жителей, пользоваться доверием тех, кто хочет сообщить о каких-то проблемах, и уметь контролировать людей в группе риска (так называемые подучетные категории граждан). Однако помимо профилактической функции МВД возлагает на участковых все больше иных обязанностей.