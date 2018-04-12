Статья опубликована в № 4546 от 12.04.2018 под заголовком: С чем мы идем в полицию

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Дмитрий Новожилов / Ведомости

Регистрируемая преступность в России ниже, чем в Германии, почти в 3 раза в абсолютном исчислении и в 5 раз – на душу населения. Это различие не объясняется разницей уголовных кодексов этих стран (например, вождение в нетрезвом виде в России – административное правонарушение, а в Германии – уголовное).

Отчасти это издержки статистики: она искажена в любой стране мира, в том числе и в России – эксперты хорошо знают репертуар таких манипуляций. Самая известная из них – занижение уровня убийств в стране почти в 1,5 раза («Подсчет убийств», «Ведомости», 2.11.2016). По мнению экспертов НИИ Академии Генеральной прокуратуры, уровень фактической преступности более чем в 8 раз превышает уровень зарегистрированной.