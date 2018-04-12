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Статья опубликована в № 4546 от 12.04.2018 под заголовком: С чем мы идем в полицию

С чем мы идем в полицию

Экономист Дмитрий Скугаревский о реальном портрете российской преступности
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Регистрируемая преступность в России ниже, чем в Германии, почти в 3 раза в абсолютном исчислении и в 5 раз – на душу населения. Это различие не объясняется разницей уголовных кодексов этих стран (например, вождение в нетрезвом виде в России – административное правонарушение, а в Германии – уголовное).

Отчасти это издержки статистики: она искажена в любой стране мира, в том числе и в России – эксперты хорошо знают репертуар таких манипуляций. Самая известная из них – занижение уровня убийств в стране почти в 1,5 раза («Подсчет убийств», «Ведомости», 2.11.2016). По мнению экспертов НИИ Академии Генеральной прокуратуры, уровень фактической преступности более чем в 8 раз превышает уровень зарегистрированной.

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