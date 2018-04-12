Статья опубликована в № 4546 от 12.04.2018 под заголовком: С чем мы идем в полицию
С чем мы идем в полицию
Экономист Дмитрий Скугаревский о реальном портрете российской преступности
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Регистрируемая преступность в России ниже, чем в Германии, почти в 3 раза в абсолютном исчислении и в 5 раз – на душу населения. Это различие не объясняется разницей уголовных кодексов этих стран (например, вождение в нетрезвом виде в России – административное правонарушение, а в Германии – уголовное).
Отчасти это издержки статистики: она искажена в любой стране мира, в том числе и в России – эксперты хорошо знают репертуар таких манипуляций. Самая известная из них – занижение уровня убийств в стране почти в 1,5 раза («Подсчет убийств», «Ведомости», 2.11.2016). По мнению экспертов НИИ Академии Генеральной прокуратуры, уровень фактической преступности более чем в 8 раз превышает уровень зарегистрированной.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}