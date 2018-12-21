Как ЦК победил Берию

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Лаврентий Берия ненадолго удержался у власти после смерти Иосифа Сталина Wikipedia

Лаврентий Берия справедливо заслужил в нашей стране репутацию палача, символа террора. Думаю, не было в стране человека более ненавидимого, чем Берия, – как в 1953 г., когда в подшивках газет подписчики и читатели замазывали его лицо на коллективных фотографиях вождей страны, так и в 1987 г., когда в массовый прокат вышел фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», герои которого пытались похоронить регулярно оживающий прах Берии. Слухи о том, что он был причастен к созданию атомной бомбы, угрожая ученым превратить их «в лагерную пыль», лишь подчеркивали его злодейскую роль.

Именно с этими знаниями и настроениями я приступил в начале 1990-х гг. к изучению документов Политбюро ЦК КПСС о событиях конца 1940-х – начала 1950-х гг. И первое, что открылось, – это подробности той «схватки бульдогов под ковром» в борьбе за удержание власти и за будущую власть в окружении Сталина. Место Берии в этой схватке оказывалось неоднозначным.

Политическую биографию Берии до его появления в Москве в 1938 г., назначение на пост наркома внутренних дел, его роль в «нормализации террора» в предвоенные годы описал в недавних статьях в «Ведомостях» Олег Хлевнюк. В 1941 г. Берия стал заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР, сохранив должность наркома. В войну он курировал Наркомат госбезопасности, наркоматы лесной промышленности, цветной металлургии, нефтяной промышленности и речного флота. В Госкомитете обороны (ГКО) Берия отвечал за производство вооружения и боеприпасов, а с мая 1944 г. сменил Вячеслава Молотова на посту зампреда ГКО. Он был руководителем Оперативного бюро СНК СССР, занимавшегося текущими вопросами деятельности правительства, а с августа 1945 г. руководил спецкомитетом при ГКО, занимавшимся созданием ядерного оружия. Судя по «Тетради посетителей Сталина», Берия, Молотов (тогда – заместитель председателя СНК СССР) и секретарь ЦК КПСС Георгий Маленков были наиболее частыми посетителями Сталина.