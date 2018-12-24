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Как возраст повышает и снижает зарплату россиян

Опыт в России ценится ниже, чем в Европе, пожилые работники быстрее теряют в деньгах
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Зависимость зарплаты в России от возраста работника существенно отличается от аналогичных показателей большинства стран ОЭСР. Ее рост в нашей стране прекращается раньше, чем в развитых экономиках, а снижение в пожилом возрасте оказывается более стремительным, что ставит под вопрос обещанный будущим пенсионерам выигрыш в деньгах от повышения возраста выхода на пенсию.

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон в работе «Возраст, производительность, заработная плата» (ее препринт опубликован на сайте университета) изучил особенности влияния этих факторов в России и некоторых зарубежных странах, а также зависимость изменения зарплаты от уровня образования работников.

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