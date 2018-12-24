Пойдет ли реновация на пользу москвичам и городу
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По итогам последней пары лет остается непонятным – то ли поздравить российских девелоперов, то ли посочувствовать им. С утверждением концепции реновации на них, похоже, была возложена сулящая неплохую прибыль нелегкая миссия не просто по латанию дыры капитального ремонта столичной недвижимости, но и по стимулированию государственной экономики. Однако и соблазн сделать из них же при случае козлов отпущения не менее велик, ведь это они сегодня под видом благоустройства делают жизнь москвичей совершенно невыносимой.
Несмотря на бурную строительную активность, переход к проектному финансированию, цифровизацию и все растущее количество задействованных государственных институтов, внятной концепции и четко сформулированного плана для рынка жилья сегодня по-прежнему нет. Если посмотреть на ситуацию глазами потребителя, рынок буквально мотает от «умных городов», комфортной городской среды и развития арендного жилья до переселения половины России то ли в столицу, то ли на Дальний Восток в собственные термитники. Ситуацию усугубляют постоянно меняющиеся правила игры. Плохо формулирующие свои цели градостроители еще хуже умеют их преподнести тем, кому суждено с этим жить. Крайне чувствительные для людей темы грубо и наскоро продавливаются, но, как известно, еще никого не удалось осчастливить по-быстрому и насильно.
Сама по себе идея активного инвестирования в развитие инфраструктуры и в инфраструктурные проекты именно в кризисный период не нова, и в ней нет ничего неразумного. Напротив, это стимулирует всю экономику за счет мультипликативного эффекта, когда реализация проектов приводит к росту затрат на продукцию в смежных отраслях, сопровождаясь увеличением доходов бизнеса и казны и внутреннего спроса. Одновременно создается и задел на будущее, ведь любой кризис рано или поздно заканчивается, а у нас раз – и ложка к обеду уже готова. Да и сам строительный сектор особенно эффективен в этой части. По расчетам РАН 2014 г., в результате мультипликативного эффекта от деятельности строительного комплекса только в экономике города Москвы формируется около 7,2% ВРП.
Однако реновация в ее нынешнем виде может оказаться тем методом лечения, после применения которого не очень понятно, от чего же все-таки скончался пациент – от болезни или от собственно лечения.
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