Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Почему забуксовала судебная реформа

Что мешает суду стать независимой ветвью власти

Правовед Вадим Волков о неофициальных механизмах давления на судей
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2018 год начинался с объявления о судебной реформе в ходе визита Владимира Путина в Верховный суд (ВС). С этой реформой уже несколько лет связаны высокие общественные ожидания. Это обоснованно: независимая судебная власть способна произвести кардинальные политические и социальные изменения.

В выработке предложений по судебной реформе участвовал как ВС, так и экспертные группы, представляющие гражданское общество: ЦСР, СПЧ при президенте и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Главное, что предложил ВС, – создать к октябрю 2019 г. независимые апелляционные и кассационные округа, чтобы исключить практику рассмотрения дел в апелляции и кассации в одном и том же суде. Независимые экспертные группы выдвинули комплекс мер по укреплению независимости судей, улучшению качества кадров для судебной системы, снижению нагрузки и оптимизации процесса. Логика предложений заключалась в том, чтобы, во-первых, отменить ограничения независимости судей, демонтировать механизмы влияния на их решения; во-вторых, поменять систему отбора и подготовки кадров; в-третьих, снизить поток шаблонных копеечных дел и разгрузить судей для более содержательной работы.

Таким образом, к началу 2018 г. имелся детально проработанный пакет предложений по судебной реформе. Каковы практические итоги к концу года? Что было принято, а что положено под сукно или вовсе отвергнуто?

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