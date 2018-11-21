Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Как суды могут противостоять авторитаризму

Как польские судьи защищают свою независимость

Социолог Арина Дмитриева о попытке лишить суды самостоятельности
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Уже три года судебная система Польши находится в тяжелом кризисе. Выхода из него пока не видно, зато можно в реальном времени наблюдать, как суды пытаются быть противовесом популистским и авторитарным устремлениям остальных ветвей власти.

В отличие от множества болезненных реформ в других областях Польша не проводила радикальной перестройки своей судебной системы. Даже значимые изменения, как, например, создание школы судей или коренное изменение процедуры назначения судей, проходили постепенно. Все изменилось в 2015 г., когда к власти пришла консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС). В мае 2015 г. президентом был избран Анджей Дуда, член ПиС, в октябре ПиС выиграла парламентские выборы. Такой двойной успех – первый за историю новой Польши, как и абсолютное большинство в парламенте одной-единственной партии.

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