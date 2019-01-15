РПЦ без прихожан
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Автокефалия Православной церкви Украины (ПЦУ) ставит перед русским православием серьезный вопрос: что конкретно предлагает современному российскому обществу Русская православная церковь (РПЦ)? Я не оговорился – именно российскому. «Духовные скрепы», «русский мир» и «традиционные ценности» как ключевые элементы новой православной идеологии стали причиной конфликта, у которого есть не только церковное, но и культурное и даже политическое измерение. Далеко не все на Украине готовы принять такую идеологию, экспортированную как нефть, в сыром виде. Более того, возникает прямое и открытое сопротивление. А что в самой России? Можно ли говорить о прочном консенсусе хотя бы внутри РПЦ?
Новый разговор об этом оказался парадоксальным образом связан с конфликтом вокруг предоставления автокефалии ПЦУ. Точнее, с решением Священного синода РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом (КП). Разрыв евхаристического общения – крайнее, самое радикальное средство в церковной политике. Оно предполагает прекращение совместных молитв и прежде всего совместного совершения литургии епископами и священниками двух Церквей, а для мирян – полный запрет на участие в евхаристии, т. е. причащение в храмах КП во всех странах мира.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}