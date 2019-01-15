РПЦ без прихожан

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РПЦ сегодня – это церковь без приходов и мирян Денис Абрамов / Ведомости

Автокефалия Православной церкви Украины (ПЦУ) ставит перед русским православием серьезный вопрос: что конкретно предлагает современному российскому обществу Русская православная церковь (РПЦ)? Я не оговорился – именно российскому. «Духовные скрепы», «русский мир» и «традиционные ценности» как ключевые элементы новой православной идеологии стали причиной конфликта, у которого есть не только церковное, но и культурное и даже политическое измерение. Далеко не все на Украине готовы принять такую идеологию, экспортированную как нефть, в сыром виде. Более того, возникает прямое и открытое сопротивление. А что в самой России? Можно ли говорить о прочном консенсусе хотя бы внутри РПЦ?

Новый разговор об этом оказался парадоксальным образом связан с конфликтом вокруг предоставления автокефалии ПЦУ. Точнее, с решением Священного синода РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом (КП). Разрыв евхаристического общения – крайнее, самое радикальное средство в церковной политике. Оно предполагает прекращение совместных молитв и прежде всего совместного совершения литургии епископами и священниками двух Церквей, а для мирян – полный запрет на участие в евхаристии, т. е. причащение в храмах КП во всех странах мира.